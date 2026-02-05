Vielleicht lag es daran, dass in der Sendung von Markus Lanz im ZDF gestern Abend neben dem CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen nur Journalisten eingeladen waren. Aber als man schließlich den Fernseher ausstellte, um ins Bett zu gehen, ließ einem das Gefühl nicht los, dass man zwar kaum Menschen streiten gesehen, dafür aber umso mehr erfahren hatte. Über die Hintergründe der Verhandlungen von Russland und der Ukraine. Über Talkshows ohne Kontrahenten. Über klare Worte in einer unklaren Weltlage. Und ein bisschen auch über die Möglichkeit eines Remakes des Filmklassikers „Being John Malkovich“.