Markus Lanz hatte sich an diesem Abend vorgenommen, für mehr Ehrlichkeit in der Politik zu kämpfen. Wenn die USA und Israel offensichtlich völkerrechtswidrig Iran angreifen, dann sollte man, der eigenen Glaubwürdigkeit wegen, auch von einem Bruch des Völkerrechts sprechen, genau wie beim Angriff Russlands auf die Ukraine. Und wenn in Brüssel eine Brandmauer gegen rechts durchlöchert wird, dann sollte man das auch so benennen: Die Brandmauer hat ein Loch. Aber ehrlich gesagt hat Lanz vergeblich gekämpft.
„Markus Lanz“Manfred Weber balanciert auf der Brandmauer
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Kann man die Rechtsextremen besiegen, indem man mit ihnen chattet? Markus Lanz kämpft im Dialog mit EVP-Chef Weber für Ehrlichkeit in der Politik – am Ende siegt der Pragmatismus.
Von Josef Kelnberger
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