Von Timo Posselt

Es gibt natürlich viele gute Gründe, eine Ehe in die Brüche gehen zu lassen. Manchmal genügt es, dass er die Spülmaschine falsch eingeräumt hat, schon wieder, und zusätzlich zu allem anderen - und man kann einfach nicht mehr und reicht die Scheidung ein. In der Politik kann es ähnlich laufen. In Österreich haben mit der SPÖ und der ÖVP zwei Parteien, die über Jahrzehnte gut in der Regierung miteinander auskamen, sich scheinbar so auseinandergelebt, dass sie die Koalitionsverhandlungen platzen ließen. Und, zack, wurde der Rechtsextreme Herbert Kickl von der FPÖ zum Kanzler.