Von Andrian Kreye

Es gibt Themen, da ist die Angst größer als die Bedrohung. Künstliche Intelligenz ist so eines, das derzeit vom Gartenlokal bis zum Bundestag diskutiert wird. Seit die Unternehmer und Ingenieure aus dem Silicon Valley immer öfter vom "Ende der Menschheit" raunen, das ihre Technologie auslösen könnte, gibt es noch mehr Fragen. Ganz so leicht ist das ja nicht zu verstehen, weswegen Markus Lanz am Donnerstag den Informatiker Jürgen Schmidhuber zu Gast hat, den sie in Fachkreisen auch den "Vater der modernen KI" nennen. Lanz stellte ihn dann erst mal mit einem Zitat vor, das ordentlich zur allgemeinen Verunsicherung beitragen dürfte. Schmidhuber hat nämlich mal gesagt: "Es liegt doch etwas Erhabenes in der Erkenntnis, dass die Menschheit nicht die letzte Stufe ist auf dem Weg des Universums vom Urknall zu einer immer höheren Komplexität." Da sitzt also der Mann, der die Menschheit als Krönung der Schöpfung infrage stellte. Und sagt erst einmal nichts.