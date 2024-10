Von Moritz Baumstieger

Sehr viele Ausgaben deutscher Talkshows kranken an zwei Dingen: Zum einen werden die Einladungen an die Gäste schon verschickt, bevor sich der jeweilige Tag entscheidet, ein vollkommen anderes Thema zu setzen. Und zum anderen gehen teils zu viele an Journalisten und Kommentatoren. Man würde gern Entscheidungsträgern zuhören oder Menschen, die von den Entscheidungen der Entscheidungsträger betroffen sind. Nicht unbedingt Experten für alles.