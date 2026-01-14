Der Politologe Herfried Münkler ist eigentlich ein angenehm zurückhaltend auftretender Mann. Auch, wenn er die unbequemsten Dinge ausspricht, tut er das meist in weichem und leisem Ton. Legt dabei gern den Kopf ein wenig schief und blickt über die Köpfe seiner Gesprächspartner hinweg, irgendwo nach rechts oben, als ob dort am Himmel oder auch der Decke all die Weisheiten geschrieben stehen, mit denen er die komplizierte Weltlage von heute einzuordnen oder die von morgen vorauszusehen vermag.