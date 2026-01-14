Zum Hauptinhalt springen

TV-Kritik Markus LanzMünkler zerlegt SPD: „Da agieren nur noch Azubis in Taktik“

Der Politologe und SPD-Kritiker Herfried Münkler spricht meist in sanftem Ton – doch bei Lanz teilte er ungewöhnlich heftig gegen seine eigene Partei aus.
Der Politologe und SPD-Kritiker Herfried Münkler spricht meist in sanftem Ton – doch bei Lanz teilte er ungewöhnlich heftig gegen seine eigene Partei aus. (Foto: Markus Hertrich)

Der Politologe Herfried Münkler analysiert bei Markus Lanz die unerfreuliche Weltlage – und vermöbelt angesichts der unerfreulichen Lage in Berlin Ralf Stegner. Denn das Wirtschaftliche ist nicht nur in Iran politisch, sondern auch bei der SPD.

Von Moritz Baumstieger

Der Politologe Herfried Münkler ist eigentlich ein angenehm zurückhaltend auftretender Mann. Auch, wenn er die unbequemsten Dinge ausspricht, tut er das meist in weichem und leisem Ton. Legt dabei gern den Kopf ein wenig schief und blickt über die Köpfe seiner Gesprächspartner hinweg, irgendwo nach rechts oben, als ob dort am Himmel oder auch der Decke all die Weisheiten geschrieben stehen, mit denen er die komplizierte Weltlage von heute einzuordnen oder die von morgen vorauszusehen vermag.

