Markus Lanz„Doof geboren werden und dann auch noch dumm sterben!“

Markus Lanz hatte sich für seine nächtliche Gesprächsrunde zwei Themen vorgenommen, die auf den ersten Blick nicht unbedingt zusammenpassen: das Ringen um eine Regierungskoalition in Berlin und den miserablen Zustand des deutschen Bildungssystems. Es gelang Lanz aber doch mühelos, die beiden Problemfelder zu verklammern. Es genügte ihm ein Stoßseufzer zur Mitte der Sendung hin: „ Deutschland 2026!“ Wollte man den Spruch in seiner ganzen Bitternis wiedergeben, müsste man nicht nur ein Ausrufezeichen, sondern deren zwanzig ans Ende setzen.

Der Moderator leidet offensichtlich schwer an diesem Krisendeutschland 2026. Seinen Zorn ließ er zunächst an Steffen Krach aus, dem Landesvorsitzenden der Berliner SPD. Lanz baute seinen Gast in der Vorstellung als einen Mann auf, der aufgrund seines Aussehens das Zeug zum Schauspielstar habe – und versuchte ihn dann vorzuführen als das Gesicht eines verlotternden Landes.

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Krach hatte als SPD-Spitzenkandidat vor den Berliner Wahlen rote Linien für eine Koalition mit der Linken gezogen: keine Zusammenarbeit mit Antisemiten, keine Enteignung von Wohnungsbaugesellschaften. Aber nach der Wahl sind Krachs rote Linien nach dem Geschmack von Lanz allzu sehr verblasst. Beim Thema Vergesellschaftung gab Krach auch gerne zu: Was da im rot-rot-grünen Sondierungspapier stehe, könne er nur schwerlich vertreten. Aber beim Thema Antisemitismus musste Lanz, assistiert von der Journalistin Anke Myrrhe, an Krach ziehen und zerren, bis er einräumte, dass es da ein großes Problem gibt. Es trägt den Namen Vanessa Emde. Die linke Abgeordnete stellt das Existenzrecht Israels infrage und verstößt damit offensichtlich gegen die Vereinbarungen, die die Linke mit SPD und Grünen getroffen hat.

„Wenn sie drin ist, sind Sie raus, ja oder nein?“ Lanz schleuderte seinem Gast die immergleiche Frage, ob er die Verhandlungen abbricht, solange Emde der Linken-Fraktion angehört, bestimmt ein Dutzend Mal entgegen. „Raus, ja oder nein?“ Krach erfand immer neue Formulierungen. Er möchte „nicht mit Frau Emde zusammenarbeiten“. Er gehe davon aus, dass die Linke das Problem löse, „in den nächsten Tagen und Wochen“. Andernfalls werde er „nicht dafür werben, dass es zu dieser Koalition kommt“.

„Die Leute am Bildschirm lachen sich kaputt oder wenden sich mit Grauen ab“, empörte sich der Gastgeber. Krach kam ihm mit der Formulierung entgegen, in so einem Fall gehe er „nicht davon aus, dass es zu dieser Koalition kommt“. Lanz war aber immer noch nicht zufrieden. Aus einem Verhalten, wie Krach es an den Tag lege, speise sich doch die Politikverdrossenheit in Deutschland, sagte er. Und Krach gab sich geschlagen: Wenn Frau Emde nicht rausgeschmissen werde, „dann werden wir keine Koalition haben“.

Und zum Schluss ein Hauch von Sarkasmus

Der Gastgeber war von diesem hart errungenen Sieg offensichtlich so erschöpft, dass er das Gespräch über die für Deutschland verheerenden Ergebnisse der Pisa-Studie erst einmal seinen Gästen überließ. Bundesbildungsministerin Karin Prien durfte routiniert ihr Programm abspulen, beginnend mit verpflichtender Sprachförderung in der Kita – und wurde bemerkenswerterweise vom Moderator nicht mit der Frage konfrontiert, ob sie als Kandidatin für das Bundespräsidentenamt zur Verfügung stünde.

Die Publizistin und Bildungsexpertin Silke Müller stellte dann ausführlich ihr Modell einer „Bildungsrevolution“ in Deutschland vor: parteiübergreifender Bildungsstaatsvertrag, langfristige Grundfinanzierung, Schwerpunkt auf Medienbildung, einschließlich des Umgangs mit künstlicher Intelligenz.

„Jetzt sind Sie sprachlos Herr Lanz, ja?“, sagte Silke Müller, überrascht vom Schweigen des Moderators.

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Herr Lanz wurde augenscheinlich überrollt vom fröhlichen Optimismus der Frau Müller. Er müsse jetzt doch wieder in die Rolle des „alten weißen Mannes“ schlüpfen, berappelte sich der Gastgeber schließlich. Studien hätten doch ergeben, dass die KI den Menschen das Denken abgewöhne, wieso müsse man dann die KI an Grundschulen bringen? „Doof geboren werden und dann auch noch dumm sterben! Das kann doch nicht unser Anspruch sein.“

Ministerin Prien versuchte Lanz mit der Versicherung zu beruhigen, süchtig machende Algorithmen würden zum Schutz der Kinder bald verboten und notfalls abgeschaltet. Auf dieses Versprechen werde er in einem Jahr gerne zurückkommen, erwiderte der Gastgeber mit einem Hauch von Sarkasmus. Er erwartet offensichtlich nicht, dass Deutschland 2027 sehr viel besser wird als Deutschland 2026.