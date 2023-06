Von Johannes Korsche

Hoffnung kann ja ein fieses Gefühl sein. Ein Mal geweckt, glimmt sie vor sich hin und ist dann kaum mehr ganz zu löschen. Selbst, wenn kraftvoll auf ihr herumgetrampelt wird. So betrachtet ist der Einstieg in die Lanz-Sendung am Mittwochabend außergewöhnlich fies hoffnungsspendend. Denn gleich zu Beginn sagt Politikwissenschaftlerin Sarah Pagung, Russland-Expertin von der Körber-Stiftung, einen Satz, der die folgenden Diskussionsminuten wunderbar in eine interessante Richtung hätte lenken können: "Putin setzt Migration als Waffe ein."