Russische Kriegsverbrechen in der Ukraine sieht er keine, dafür überall Verschwörungen. Bei Markus Lanz sagt AfD-Chef Tino Chrupalla so schnell Unsinn auf, dass keiner hinterherkommt. Das entlarvt, macht aber keine gute Sendung.

Von Joshua Beer

Einmal friert Markus Lanz ein. Also die Person, nicht die Sendung, obwohl es kurz so wirkt, als stünde letztere ebenso still. Eigentlich hätte sie gut darin verharren können: Im Standbild von Markus Lanz, die Hand vor der Brust, ein starrer Blick auf Tino Chrupalla, beide schweigen. Lanz blickt so, als suche er den AfD-Chef nach einer Art Zugang ab. Um zu verstehen, denn Lanz, ganz Journalist, will auch AfD-Chefs verstehen. Er sucht Lösungen, er sucht sie selbst in all dem Haarsträubenden, das Chrupalla an diesem Abend von sich gibt. Er sagt "Hm" und kratzt sich an der Stirn, wenn Chrupalla sich über die aus seiner Sicht wahren Gründe des deutschen Fachkräftemangels auslässt (das vernachlässigte Bildungssystem). "Hm, hm. Ist richtig. Und wie lösen wir das?" Lanz will sie herauspressen, die Lösungen.

Blöd nur, dass er fast ausschließlich bei Chrupalla presst, obwohl doch links daneben noch andere Gäste sitzen, die auch was zu Krieg und Krisen sagen können. Sogar Handfestes. Migrationsforscher Gerald Knaus etwa warnt vor dem harten Kriegswinter in der Ukraine, vor dem noch einmal zwei Millionen Menschen in die EU fliehen könnten - zusätzlich zu den bereits fast fünf Millionen Geflohenen. Das sei nur "durch Mobilisierung der Zivilbevölkerung" zu bewältigen, der Staat müsse hierzu private Haushalte unterstützen. Außerdem müsse man sicherstellen - richtet er an den AfD-Bundessprecher -, dass das "Auseinanderdividieren der Gesellschaft, das Wladimir Putin erhofft und das Sie betreiben, nicht funktioniert."

Und wieder zurück zu Chrupalla, um den sich ja doch die Diskussion spinnt, so auch diese Nachtkritik. Lanz widmet dem Politiker und Malermeister aus Görlitz ohnehin Bildschirmzeit ohne Ende. Vielleicht, um ihm auf den Zahn zu fühlen, vielleicht, um ihn bloßzustellen. Beides gelingt, doch auf Kosten von Debattenqualität. Denn Chrupalla kann sich ausbreiten. Mit seiner etwas steifen Art, zu sprechen, seinem Deutschlandfläggchen am Revers und dem schief sitzenden Hemdkragen. Vor allem aber mit AfD-Content. Über Wladimir Putin sagt Chrupalla: "Ich bin nicht in seinem Kopf drin." Dafür aber umgekehrt.

Großmeister des Whataboutism

Putin ein Kriegsverbrecher? Chrupalla: "Für mich ist er kein Kriegsverbrecher, ich habe das nicht zu beurteilen." Da kann Lanz noch so viele Bilder von den Leichen aus Butscha zeigen, für Chrupalla obliegt das Urteil über die Massaker "zuständigen Gerichten". Und außerdem: Ist nicht auch George W. Bush ein Kriegsverbrecher, sind das nicht alle Großmachtsführer irgendwie? "Warum wurden diese Dinge nicht aufgeklärt?" Chrupalla, der Großmeister des Whataboutism. Und nun auch Gelegenheitspazifist: Den Krieg findet er "grausam" und will ihn nicht durch westliche Waffenlieferungen in die Länge ziehen. Es müssten Friedensverhandlungen her, "umso eher, desto besser". Doch wie glaubwürdig kann jemand nach Frieden und Gerechtigkeit rufen, der nicht mal Täter von Opfer unterscheiden kann? "Der Krieg hat mehrere Väter", sagt er. Putin treffe nur eine Mitschuld.

Was er damit meint, legt er Lanz ausgiebig dar. Dazu lohnt sich ein Mini-Exkurs in Verschwörungstheorie-Theorie: Der amerikanische Politikwissenschaftler Michael Barkun hat drei Grundmerkmale von Verschwörungstheorien ausgemacht, kompakt zusammengefasst in einem Leitfaden des Bayerischen Landtags: "Alles folgt einem Plan, nichts geschieht aus Zufall, und im Verborgenen sind dunkle Mächte am Werk." Vielleicht hat Chrupalla den Leitfaden auch gelesen, in seiner Rolle als Verschwörungstheoretiker hält er sich jedenfalls vorbildlich dran. "Man muss schon fragen", sagt er: "Cui bono, wem nutzt es, dieser Krieg?" Die Frage leite auf direktem Wege zu den dunklen Mächten, für Chrupalla "ganz klar" die USA. Bei den Anschlägen Ende September auf die Gaspipeline Nord Stream 1 - deren Hintergründe noch ermittelt werden - haben laut Chrupalla die USA "zumindest ... dahingehend ... wahrscheinlich die Finger mit im Spiel". Lanz: "Und das glauben Sie?" Chrupalla: "Wenn's die Russen gewesen wären, hätten wir's schon lange gewusst." Das ist der Moment, in dem Lanz kurz in Schockstarre verfällt.

Und dann gibt es ja noch Hunter Biden

Vielleicht hätte hier der Tübinger Amerikanistikprofessor und Verschwörungsexperte Michael Butter geholfen, der schreibt: "In einer Welt ohne Zufall, ungewollter Nebenfolgen oder systemischer Effekte müssen diejenigen, die von einem Ereignis oder einer Entwicklung vermeintlich profitieren, auch exakt diejenigen sein, die dafür verantwortlich sind." Chrupalla hat das verinnerlicht. Weil dieser Logik nach im Verborgenen alles miteinander verbunden ist, bringt der Rechtspopulist gleich noch den Sohn von Joe Biden ins Spiel. Hunter Biden stieg 2014 in ein ukrainisches Gasunternehmen ein, gegen ihn wird wegen Steuervergehen ermittelt. Donald Trump und seine Anhänger missbrauchen die wilde, teils sehr persönliche Geschichte um Hunter Biden schon seit Jahren, um der Familie Korruption und Verschwörungen anzudichten.

Chrupalla will die Masche offenbar nach Deutschland importieren. "Welche Firmen hat er dort aufgebaut?", fragt er im Hinblick auf Hunter Biden in der Ukraine. "Welche?", fragt Lanz zurück. Chrupalla: "Ja, das muss aufgeklärt werden." Er hat begriffen, dass er nichts belegen muss, nicht mal argumentieren braucht er. Denn Vernebeln, Zweifel säen, bis auch die offensichtlichste Wahrheit verschwimmt, das gehört zum Grundhandwerk des Verschwörungsspinnens dazu. Lanz erkennt die Vernebelung und findet für sie schöne Lanz-Worte: "Das ist dieses komische Narrativ, dieses Raunen von irgendwas", sagt er zu Chrupalla. "Sie raunen das jetzt hier in diese Runde rein und ins deutsche Fernsehen."

Genau darin liegt das Problem der Sendung: Lanz lässt Chrupalla fast 75 Minuten lang raunen. Zwar entlarvt das den Rechtspopulisten, aber es schadet der Sendungsqualität. Je stärker Lanz versucht, das Gespräch mit "interessanten Fakten" auf eine sachliche Ebene zu heben, desto klarer wird: Verschwörungsmythen sind immun dagegen. Und auch, wenn Lanz zum Schluss nochmal lanzgemäß zusammenbindet: "Die Probleme werden bleiben, aber wir haben uns jetzt erstmal ausgetauscht. Das find' ich gut", hallen eher andere Worte nach. Beispielsweise die der Journalistin Eva Quadbeck, die kaum drankommt, aber auf den Desinformationskrieg hinweist, den Putin schon viel länger als den in der Ukraine führt. Man sehe ja leider: "Es verfängt." Und so wird sich auch irgendwo ein bisschen rechtes Raunen verfangen.