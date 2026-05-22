Eigentlich sollte es ja um die Zukunft des Krieges gehen. Verena Jackson war bei „Markus Lanz“ zu Gast, eine Wissenschaftlerin, die an der Universität der Bundeswehr zu KI und Drohnen forscht. Eine jener Expertinnen also, die den Blick in die Zukunft wagen können, weil sie wissen, was jetzt schon möglich ist und bald in Massenproduktion gehen könnte. Aber dann spülte die deutsche Kriegsangst über die Sendung und die Zukunft musste erstmal warten.