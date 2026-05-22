Zum Hauptinhalt springen

„Markus Lanz“„Machen wir so weiter, werden wir in einem Krieg mit Russland landen“

Lesezeit: 4 Min.

Neue Kriege, alte Ängste: Markus Lanz im Gespräch mit Roderich Kiesewetter, Verena Jackson und Erich Vad (v.li.n.re).
Neue Kriege, alte Ängste: Markus Lanz im Gespräch mit Roderich Kiesewetter, Verena Jackson und Erich Vad (v.li.n.re). Cornelia Lehmann

Muss Deutschland mit Russland verhandeln, um nicht als Nächstes angegriffen zu werden? Bei „Markus Lanz“ kriegen sich Roderich Kiesewetter und Erich Vad ganz wunderbar in die Haare.

Von Andrian Kreye

Eigentlich sollte es ja um die Zukunft des Krieges gehen. Verena Jackson war bei „Markus Lanz“ zu Gast, eine Wissenschaftlerin, die an der Universität der Bundeswehr zu KI und Drohnen forscht. Eine jener Expertinnen also, die den Blick in die Zukunft wagen können, weil sie wissen, was jetzt schon möglich ist und bald in Massenproduktion gehen könnte. Aber dann spülte die deutsche Kriegsangst über die Sendung und die Zukunft musste erstmal warten.

Zur SZ-Startseite

„Markus Lanz“
:Ein bisschen mehr Weltuntergang, bitte

Das wünscht sich Markus Lanz in seiner Sendung – wird jedoch von den Gästen enttäuscht: Norbert Röttgen ringt um die richtigen Worte. Mariam Lau teilt zwar gegen „Welt“-Chefredakteur Helge Fuhst aus. Der soll aber nicht gemeint sein.

SZ PlusVon Stefan Niggemeier

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite