„Markus Lanz“Sigmar Gabriel kann verstehen, dass die Deutschen „stinksauer“ sind

Am Mittwochmorgen um halb eins, nach 75 Minuten Talk bei Lanz, traut man Sigmar Gabriel fast alles zu. Sollte der ehemalige SPD-Vorsitzende nicht eigentlich als Vermittler im Ukraine-Krieg und im Iran-Krieg tätig werden - und am besten auch noch als Ratgeber für die Bundesregierung? Er vermittelt jedenfalls den Eindruck, als habe er früher alles richtig gemacht und wisse heute alles besser. Nur Vorsicht, widersprechen sollte man ihm nicht. Dann wird er pampig.