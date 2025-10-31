„Markus Lanz“Der Moderator kämpft mit den Tränen

Die Schilderungen der russischen „Pussy Riot“-Aktivistin Maria Aljochina berühren Gastgeber Markus Lanz sichtlich. Auch ansonsten hat die Sendung Potenzial – wäre da nicht Sahra Wagenknecht.

Wenn man die Übersetzerin an diesem Donnerstagabend bei Markus Lanz beim Wort nehmen darf, dann hat die „Pussy Riot“-Aktivistin Marija Aljochina mit ihrem in der Sendung leider sehr späten ersten Satz einen wirklich eiskalten Schlag gelandet.