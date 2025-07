Übergriffe im Bus, im Freibad, am Bahnhof und im Park: Die SPD verspricht im Talk bei Markus Lanz, die Probleme von Migration und Integration nicht zu „relativieren“. Soso.

Nachtkritik von Gerhard Matzig

Eine typische Markus-Lanz-Frage ist: „Wie kann das sein?“ Eine Frage mit gefühlt drei Fragezeichen. Mit dieser Frage, die manchmal etwas Enervierendes, oft etwas Zielführendes, immer etwas Provokantes hat, ist es Lanz in aller Ungezwungenheit gelungen, aus dem früheren Dies-und-das-Talk ein politisch relevantes Format zu machen. Auch an diesem Abend ist die Frage zu hören. Besonders an diesem Abend ist sie berechtigt.