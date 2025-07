„Markus Lanz“ Wie kann das sein? 10. Juli 2025, 3:51 Uhr | Lesezeit: 3 Min.

Die Stadt Büren will Kinder mit einer Sensibilisierungs-Kampagne vor Übergriffen in Bädern schützen. Ein Plakatmotiv eckt im Netz bei vielen an. Die Stadt verteidigt ihr Anliegen mit klaren Worten. (Foto: Julian Stratenschulte/Julian Stratenschulte/dpa)

Übergriffe im Bus, im Freibad, am Bahnhof und im Park: Die SPD verspricht im Talk bei Markus Lanz, die Probleme von Migration und Integration nicht zu „relativieren“. So so.

Nachtkritik von Gerhard Matzig

