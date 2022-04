Markus Lanz trifft, mal wieder, auf Karl Lauterbach: "Wie kann denn so was passieren?"

Von Kathrin Müller-Lancé

Markus Lanz hat sichtbar Mühe, das neue Thema in die letzten Minuten der Sendung zu quetschen. Man sieht es an seinen Ansätzen zur Überleitung. Ein erster Versuch: "Bevor wir jetzt mit der Impfpflicht..." Ein anderer: "Das Stichwort ist gerade eben gefallen". Ein weiterer: "Ich bin so dankbar für genau diesen Übergang..." Irgendwann gelingt es dem Moderator dann tatsächlich, die Diskussion über den Krieg in der Ukraine abzubrechen und die Pandemie anzuschneiden. Im Hintergrund wird schnell das Symbolfoto ausgetauscht, Verteidigungsministerin Lambrecht weicht einem gelben Ortsschild, auf dem das Wort "Corona" durchgestrichen ist. Das Ungelenke ist irgendwie auch symptomatisch dafür, wie die Pandemie in den vergangenen Wochen an den Rand der Debatte gerutscht ist.