Von Joshua Beer

Das hier wird ein Lars-Klingbeil-Text. Nicht etwa, weil die anderen Gäste und Themen in Markus Lanz' erster Show nach der Sommerpause uninteressant wären. Weder der Militärputsch in Niger noch der Ukraine-Krieg sind das. Zumal der Politologe und Militärforscher Frank Sauer eine so sauber-sachliche Analyse vom Krieg in die Runde gibt - heruntergebrochen auf "Waffen und Verhandeln" -, dass es einmal laut im eingerosteten Diskurs in Deutschland dazu kracht.