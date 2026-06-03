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„Markus Lanz“„Dieser Zirkus erinnert mich an das Lügen-Gerede von Lindner“

Lesezeit: 2 Min.

Karl Lauterbach (SPD, re.) nennt die FDP eine „halbseidene Partei“, die man nicht in der Regierung braucht.
Karl Lauterbach (SPD, re.) nennt die FDP eine „halbseidene Partei“, die man nicht in der Regierung braucht. Cornelia Lehmann/ZDF

Braucht eigentlich jemand noch die FDP? Bei „Markus Lanz“ geraten Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Karl Lauterbach über die Krise der Liberalen aneinander.

Von Timo Posselt

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Eigentlich hätte Marie-Agnes Strack-Zimmermann informiert sein müssen. Ihr Parteikollege Wolfgang Kubicki hatte ihr schließlich via Bild-Zeitung mitgeteilt: „Marie-Agnes, jetzt weißt du, wo der Hammer hängt.“ Dies, nachdem sie dem 74-Jährigen mit ihrer Kampfkandidatur für den Parteivorsitz am Wochenende unterlegen war. Dennoch entstand in der Hammer-Frage gestern Abend bei „Markus Lanz“ schon zu Beginn Verwirrung – bevor sich auch noch Karl Lauterbach einmischen konnte.

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