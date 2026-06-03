Eigentlich hätte Marie-Agnes Strack-Zimmermann informiert sein müssen. Ihr Parteikollege Wolfgang Kubicki hatte ihr schließlich via Bild-Zeitung mitgeteilt: „Marie-Agnes, jetzt weißt du, wo der Hammer hängt.“ Dies, nachdem sie dem 74-Jährigen mit ihrer Kampfkandidatur für den Parteivorsitz am Wochenende unterlegen war. Dennoch entstand in der Hammer-Frage gestern Abend bei „Markus Lanz“ schon zu Beginn Verwirrung – bevor sich auch noch Karl Lauterbach einmischen konnte.