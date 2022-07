Bei Markus Lanz treten an: Gesundheitsminister Lauterbach gegen Virologe Streek und Philosophin Flaßpöhler gegen CDU-Politiker Kiesewetter.

Markus Lanz nimmt sich für seine Talkshow gleich zwei große Probleme vor: Corona und den Krieg. Ist das nicht zu viel auf einmal? Am Ende fällt ein Satz, den man über beide Themen leider nie hören wird.

Von Cornelius Pollmer

Im kleinen Werbeblock für seine Sendung nach dem heute journal trägt Markus Lanz kein Jackett, die Hemdsärmel sind aufgekrempelt. So sieht es aus, wenn jemand in der Bar ankündigt, man könne "gerne mal nach draußen gehen", um "was zu klären".