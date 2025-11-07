Ist Zohran Mamdani der Anti-Trump? Und wie finden wir als Gesellschaft wieder zusammen? Die Runde bei Markus Lanz holt weit aus – bis hin zu „Affektmasturbation“ in ideologischen Blasen.

Karl-Theodor zu Guttenberg war 37 Jahre alt, als er zum Bundesminister für Wirtschaft und später für Verteidigung ernannt wurde. Das traurige Ende dieser politischen Karriere ist bekannt. So gesehen muss man ihm ein gewisses Maß an Selbsterkenntnis zugestehen, wenn er dem Hype rund um den neuen New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani mit Skepsis begegnet.