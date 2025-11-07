Zum Hauptinhalt springen

„Markus Lanz“Große Fragen und einige erhellende Momente

Lesezeit: 2 Min.

Der neue New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani müsse nun erst einmal liefern, findet der ehemalige Bundesminister Karl-Theodor zu Guttenberg.
Der neue New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani müsse nun erst einmal liefern, findet der ehemalige Bundesminister Karl-Theodor zu Guttenberg. (Foto: Cornelia Lehmann/ZDF)

Ist Zohran Mamdani, der Anti-Trump, ein Vorbild für den Kampf gegen die Rechten in Europa? Was genau ist Meinungsfreiheit? Wie finden wir als Gesellschaft wieder zusammen? Die Runde bei Markus Lanz holt weit aus - bis hin zu „Affektmasturbation“ in ideologischen Blasen.

Von Josef Kelnberger

Karl-Theodor zu Guttenberg war 37 Jahre alt, als er zum Bundesminister für Wirtschaft und später für Verteidigung ernannt wurde. Das traurige Ende dieser politischen Karriere ist bekannt. So gesehen muss man ihm ein gewisses Maß an Selbsterkenntnis zugestehen, wenn er dem Hype rund um den neuen New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani mit Skepsis begegnet.

Zur SZ-Startseite

Kontakte in die USA
:Was die AfD von der Maga-Bewegung lernen will

Regelmäßig reisen derzeit AfD-Abgeordnete in die USA und suchen dort die Nähe zu Donald Trump und seinem Umfeld. Jetzt ist ein Berater Trumps zu Gast in Berlin. Was verspricht sich die AfD von diesem Austausch?

SZ PlusVon Tim Frehler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite