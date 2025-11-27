Diese Ausgabe von „Markus Lanz“ wird intensiv, das kündigt der Moderator gleich zu Beginn an. Nur zwei Gäste hat der Gastgeber geladen, Katrin Eigendorf, die Internationale ZDF-Sonderkorrespondentin, und, da sind sich alle Anwesenden und Zuschauenden sicher einig, die Hauptperson dieses Gesprächs: Eli Sharabi. 491 Tage lang war der Israeli als Geisel der Hamas in den Tunneln unter Gaza gefangen. Akribisch hat er nach seiner Freilassung aufgeschrieben, was ihm in dieser Zeit widerfahren ist, was er aushalten musste und wie er es aushalten konnte.
„Markus Lanz“„Ich habe meinen Mädchen versprochen, ich komme zurück“
Lesezeit: 2 Min.
Eli Sharabi wurde 491 Tage von der Hamas als Geisel gefangen gehalten. Bei Markus Lanz berichtet er von Hunger, Dreck und Demütigungen. Und er erzählt, wie er all das ausgehalten hat.
Von Marie Gundlach
