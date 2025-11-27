Diese Ausgabe von „Markus Lanz“ wird intensiv, das kündigt der Moderator gleich zu Beginn an. Nur zwei Gäste hat der Gastgeber geladen, Katrin Eigendorf, die Internationale ZDF-Sonderkorrespondentin, und, da sind sich alle Anwesenden und Zuschauenden sicher einig, die Hauptperson dieses Gesprächs: Eli Sharabi. 491 Tage lang war der Israeli als Geisel der Hamas in den Tunneln unter Gaza gefangen. Akribisch hat er nach seiner Freilassung aufgeschrieben, was ihm in dieser Zeit widerfahren ist, was er aushalten musste und wie er es aushalten konnte.