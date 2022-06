Zurück zu Corona: Bei dem Thema ist in der Sendung sonst streckenweise fahrig wirkende Moderator wieder in seinem Element.

Von Kathrin Müller-Lancé

Da war ja noch was. Eigentlich möchte man es auch diesmal nicht hören. Aber obwohl immer mehr Medien ihre Corona-Blogs einstellen, die Masken in den Taschen immer tiefer nach unten rutschen und man sich fragt, was der R-Wert nochmal genau bedeutet: Die Pandemie ist nicht vorbei. Immer noch nicht.