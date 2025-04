Von Kathrin Müller-Lancé

„Parteiloser Politiker“ steht irgendwann in dieser doch etwas länglich geratenen Sendung in der Bauchbinde von Boris Palmer. Was natürlich reichlich untertrieben ist. Palmer, seit fast 20 Jahren Oberbürgermeister Tübingens, ist schließlich einer der bekanntesten und umstrittensten Lokalpolitiker Deutschlands. 2023 trat er nach einem Rassismus-Eklat bei den Grünen aus. Vorher kritisierte er regelmäßig die Migrationspolitik seiner Partei, schrieb ein Buch mit dem Titel „Wir können nicht alle aufnehmen“, kommentierte eine Werbekampagne der Deutschen Bahn, in der Prominente mit Migrationsgeschichte zu sehen waren, mit der Frage, „welche Gesellschaft soll das abbilden?“.