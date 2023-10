Von Ronen Steinke

An Klarheit war erst mal kein Mangel. ZDF, Mittwoch, 23.15 Uhr: Während in den vergangenen Tagen das Schweigen und Drucksen der europäischen Linken angesichts der Hamas-Gewalt sehr deutlich aufgefallen ist - sei es in Gestalt des griechischen Linkspopulisten Yanis Varoufakis oder etwa auch der vielen "antiimperialistischen" Milieus, die von Madrid bis München einem ebenso frauenverachtenden wie autoritären, islamistischen Regime in Gaza die Treue hielten -, während also vor allem die politische Linke in Europa sich von ihrer sonderbarsten Seite zeigte, setzte sich ein SPD-Politiker maximal deutlich davon ab.