104 Tage, 2500 Stunden, 150 000 Minuten Talk: Markus Lanz ist so im Flow, dass er in der Sendung nicht mal sein Jubiläum erwähnt. Eine Verneigung.

Von Bernhard Heckler

Zum Auftakt dieser 2000. Folge „Markus Lanz“ verliert der Jubilar kein Sterbenswörtchen zu seinem Jubiläum. Stattdessen kündigt er an, etwas vorzuhaben, „was wir noch nie davor gemacht haben. Wir werden zwei Wochen vor einer sehr entscheidenden Wahl in Amerika mit unseren Korrespondenten rund um den Globus sprechen. Elmar, vielleicht die erste Frage an dich ...“