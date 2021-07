Von Cornelius Pollmer

Weit schlimmer als um die Debattenkultur in Deutschland steht es offenbar um die diesbezügliche Symbolfotografie. Im Hintergrund der Sendung von Markus Lanz sind am späten Mittwoch Bilder zu sehen, die ästhetisch und intellektuell ungefähr das Niveau einer Broschüre der Prüfstelle für jugendgefährdende Medien erreichen. Ein nach unten gedrehter Facebook-Daumen ist zu sehen, daneben die wortähnliche Zeichenfolge "H@ss". Wiederholt taucht das Motiv einer Tastatur auf. Mal sieht man darauf die rot eingefärbten Taste "Empörung", später eine für "hate speech". Was kann eine Debatte leisten, die derart bebildert wird?

Markus Lanz will über Meinungsfreiheit sprechen, über die sich verändernden Grenzen dessen, was von großen Mehrheiten als sagbar klassifiziert wird. Und er will sprechen über den vor allem digitalöffentlichen Umgang mit Menschen, die weder woke denken noch sprechen und die den Begriff als solchen womöglich nie gehört haben. Das klappt leider nicht so gut. Die Sendung kommt über den längst erreichten, längst erschöpfenden Stand der Debatte nicht hinaus. Darüber, was man in Deutschland angeblich nicht mehr sagen darf und was man tatsächlich nicht mehr sagen sollte, ist alles gesagt.

Bei Lanz sagen es Blogger Sascha Lobo, Autorin Thea Dorn, Zeit-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo und, am wenigsten, Politikwissenschaftlerin Emilia Roig. Roig macht in der Sendung mehrfach deutlich, dass sie nicht so gerne irgendwelche Ermittlungsakten auf Wiedervorlage bringen möchte wie jene zum Fall Jens Lehmann. Sie macht deutlich, dass sie nicht so gerne darüber sprechen möchte, ob man dieses oder jenes Wort noch sagen sollen dürfte.

Stattdessen, sagt sie, würde sie gerne sprechen "über ganze Systeme, die dahinterstehen", Systeme der langwierigen Benachteiligung, der Nichtberücksichtigung, auch der brutalen Zurücksetzung verschiedener gesellschaftlicher Gruppen in öffentlichen Debatten. Diese komplexe und gewiss mitunter anstrengende Diskussion aber führt der Moderator nicht. Entsprechend unbeteiligt schaut Roig als Lanz sich am Ende in seiner fernsehprofessoralen DiMiDo-Routine auch bei ihr für die Diskussion bedankt, die natürlich wieder "Spaß gemacht" habe.

Lanz wird zu seinem eigenen Gast

Das Problem dieser Sendung ist, dass Markus Lanz sein eigener nach vorne drängender Gast wird statt ausschließlich als Moderator aufzutreten. Erkennbar treibt ihn die Beobachtung um, dass viele sich nicht mehr trauten, dieses oder jenes zu sagen, weil sie Angst hätten, dann am Spieß zu drehen auf dem nächsten Schlachtfest irgendwelcher Twitter-Hooligans.

Diese Beobachtung ist mehr als nur ein erzählerisches Häppchen anekdotischer Evidenz. Ausgangspunkt und Grundlage der Sendung ist eine viel zitierte Allensbach-Umfrage ist, der zufolge nur 45 Prozent denken, die politische Meinung in Deutschland könne frei geäußert werden. Wiederum 44 Prozent geben in derselben Umfrage an, es sei besser, vorsichtig zu sein mit dem, was man sagt.

Daraus ließe sich ein wichtiges, ein relevantes Gespräch ableiten. Vielleicht gibt es das ja auch noch mal. An diesem Abend bleibt vieles oberflächlich und geht dort auch noch durcheinander. Alle stolpern ein wenig durch ihre weder falschen noch uninteressanten Gedanken, doch verbindet der Moderator diese sich selten zu einem wirklichen Gespräch. Es ist wie bei einer Familienfeier, wo jeder ohne große Vorbereitung erzählt, was ihm oder ihr gerade so einfällt.

"Ich glaube", so beginnen zu viele Wortmeldungen dieses Abends. Sascha Lobo, Spezialexperte in Ich-glaube-Sätzen, macht neben einigen anderen Nicht-Punkten immerhin den Punkt, das im bei Allensbach Abgefragten kein Widerspruch liegen müsse. Es herrsche Meinungsfreiheit in Deutschland - vorsichtig sein beim Akt öffentlichen Sprechens könne man trotzdem.