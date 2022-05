Von Josef Kelnberger

Es ist eine bemerkenswerte Umwertung linker Werte, die der Grüne Anton Hofreiter da im Dreiteiler samt Einstecktuch bei in der Sendung von Markus Lanz betrieb. "Paternalistisch" und "kolonialistisch" ist es seiner Meinung nach, den Menschen in der Ukraine Waffenlieferungen zu verweigern mit der Begründung, es sei auch zu ihrem Besten, wenn dieser Krieg nicht weiter eskaliert. In jedem Fall, schimpfte Hofreiter, sei so eine Haltung Ausdruck "deutscher Arroganz". Das linke Narrativ, sagte er, gehe viel mehr so: Man müsse darauf hören, "was die Opfer wollen". Wenn sie also Panzer wollen - dann sind jetzt eben Panzer links.