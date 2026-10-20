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„Bild“-ZeitungEin bisschen Rückgrat wäre schön

Lesezeit: 3 Min.

War „blöd“: „Bild“-Chefredakteurin Marion Horn.
War „blöd“: „Bild“-Chefredakteurin Marion Horn.
Markus Scholz/dpa

Für ihren „Fuck AfD“-Spruch hat „Bild“-Chefredakteurin Marion Horn Ärger von rechts bekommen. Jetzt tut es ihr plötzlich sehr leid.

Von Stefan Niggemeier

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Bild-Chefredakteurin Marion Horn hat einen Fehler eingeräumt, und das ist prinzipiell natürlich eine gute Sache. Der konkrete Fehler ist allerdings keiner der vielen Verstöße gegen journalistische Ethik, für die ihr Blatt immer noch in beeindruckender Zahl und Konstanz vom Presserat gerügt wird. Ihr Fehler sei es gewesen, in einem Interview mit dem Branchendienst Kress Pro gesagt zu haben: „Fuck AfD. Das ist meine Haltung.“

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