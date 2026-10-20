Bild-Chefredakteurin Marion Horn hat einen Fehler eingeräumt, und das ist prinzipiell natürlich eine gute Sache. Der konkrete Fehler ist allerdings keiner der vielen Verstöße gegen journalistische Ethik, für die ihr Blatt immer noch in beeindruckender Zahl und Konstanz vom Presserat gerügt wird. Ihr Fehler sei es gewesen, in einem Interview mit dem Branchendienst Kress Pro gesagt zu haben: „Fuck AfD. Das ist meine Haltung.“