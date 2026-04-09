In seinem langen Schauspielerleben hat Mario Adorf mehr als 200 Rollen gespielt – im Theater, in Film und Fernsehen . Als Reaktion auf die Nachricht vom Tod Mario Adorfs ändert das ZDF am Donnerstagabend sein Programm und zeigt um 22.15 Uhr das Porträt „Mario Adorf – Ein Leben“. Außerdem läuft am Freitag, 10. April, um 0.30 Uhr „Terra X History: Mario Adorf – eine deutsche Filmlegende“ und am Samstag, 11. April, um 13.40 Uhr Urs Eggers Komödie „Krokodil“. Ein Überblick über seine wichtigsten Filme, die man streamen kann.

ZDF-Mediathek

Winnetou, von Harald Reinl, 1963.

ARD-Mediathek

Die Blechtrommel, von Volker Schlöndorff, 1979.

Kir Royal, von Helmut Dietl, 1986.

Mario Adorf: Böse Rollen sind die guten Rollen, Porträt.

Mario Adorf : Szenen für die Ewigkeit „Winnetou“, „Kir Royal“, „Die Blechtrommel“: Mario Adorf prägte die Filmwelt in vielen Rollen und für gleich mehrere Generationen. Eine Erinnerung an besondere Momente. SZ Plus Von SZ-Autoren ...

Apple TV+

Nachts, wenn der Teufel kam, von Robert Siodmak, 1957.

Es hätte schlimmer kommen können - Mario Adorf, von Dominik Wessely, 2019.

Rossini, von Helmut Dietl, 1997.

Andere

Der Tod trägt schwarzes Leder, von Massimo Dallamano, Italien, 1974, bei Plex.

Alte Bande, von Dirk Kummer & Kaspar Heidelbach, 2019, auf Dailymotion.