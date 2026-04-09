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Mario AdorfNoch einmal Heinrich Haffenloher

Mario Adorf war jahrzehntelang in Film und Fernsehen präsent.
Mario Adorf war jahrzehntelang in Film und Fernsehen präsent. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Hommage an den Schauspieler: Wie die Sender ihr Programm ändern und wo man Mario Adorfs Filme jetzt streamen kann.

In seinem langen Schauspielerleben hat Mario Adorf mehr als 200 Rollen gespielt – im Theater, in Film und Fernsehen. Als Reaktion auf die Nachricht vom Tod Mario Adorfs ändert das ZDF am Donnerstagabend sein Programm und zeigt um 22.15 Uhr das Porträt „Mario Adorf – Ein Leben“. Außerdem läuft am Freitag, 10. April, um 0.30 Uhr „Terra X History: Mario Adorf – eine deutsche Filmlegende“ und am Samstag, 11. April, um 13.40 Uhr Urs Eggers Komödie „Krokodil“. Ein Überblick über seine wichtigsten Filme, die man streamen kann.

ZDF-Mediathek

Winnetou, von Harald Reinl, 1963.

ARD-Mediathek

Die Blechtrommel, von Volker Schlöndorff, 1979.

Kir Royal, von Helmut Dietl, 1986.

Mario Adorf: Böse Rollen sind die guten Rollen, Porträt.

Mario Adorf
:Szenen für die Ewigkeit

„Winnetou“, „Kir Royal“, „Die Blechtrommel“: Mario Adorf prägte die Filmwelt in vielen Rollen und für gleich mehrere Generationen. Eine Erinnerung an besondere Momente.

SZ PlusVon SZ-Autoren

Apple TV+

Nachts, wenn der Teufel kam, von Robert Siodmak, 1957.

Es hätte schlimmer kommen können - Mario Adorf, von Dominik Wessely, 2019.

Rossini, von Helmut Dietl, 1997.

Andere

Der Tod trägt schwarzes Leder, von Massimo Dallamano, Italien, 1974, bei Plex.

Alte Bande, von Dirk Kummer & Kaspar Heidelbach, 2019, auf Dailymotion.

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Nachruf
:Der Lebenskünstler

Mario Adorf hat kleine Banditen gespielt und große Bosse, Killer und Kommissare. Und einen Klebstofffabrikanten, der ein Leben lang an ihm haften blieb. Abschied von einem der wenigen deutschen Schauspieler, die die Aura eines Weltstars hatten.

SZ PlusVon Christine Dössel

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