"Ich glaube, wir hatten einfach alle Spaß daran, in so eine Welt hineinzuschlüpfen": Ursula Strauss als Kaiserin Maria Theresia.

Ursula Strauss spielt Kaiserin Maria Theresia in einer TV-Serie. Wie nähert man sich einer solchen Figur an? Ein Gespräch über Frauen, Habsburg und die österreichische Seele.

Interview von Claudia Tieschky

Die österreichische Ursula Strauss ist gerade in einigen bemerkenswerten Produktionen zu sehen - als Gegenspielerin von Sebastian Koch in der ARD-Thrillerserie "Euer Ehren" etwa oder im Kino in den "Geschichten vom Franz" nach Christine Nöstlingers Kinderklassiker. In Wien allerdings dürfte eine Rolle besonders beachtet werden: Im fünften und letzten Teil von Robert Dornhelms Serie über Kaiserin Maria Theresia spielt Strauss die Monarchin, die Österreich von 1740 bis 1780 regierte.