Interview von Harald Hordych

Maria Furtwängler ist in Urlaubsstimmung, als sie den Gast in ihrer Produktionsfirma in München-Schwabing begrüßt. Im Besprechungszimmer stehen auf einem Sideboard die Preise, die sie bekommen hat: Bambi, Goldene Kamera, einen Jupiter gleich für ihren allerersten Tatort "Lastrumer Mischung". Seit 20 Jahren spielt sie für den NDR die Kommissarin Charlotte Lindholm, jetzt ist die Jubiläumsfolge "Die Rache an der Welt" zu sehen.