28. September 2018, 18:59 Uhr Mammutserie Goldene Zeiten

Beim Bezahlsender Sky war "Babylon Berlin" ein Erfolg, jetzt zeigt die ARD die Serie. Ein Gespräch mit den Produzenten über die Finanzierung des 40-Millionen-Projekts und andere Hürden.

Interview von David Denk

Jetzt noch mal für alle: Ein knappes Jahr nach der Erstausstrahlung beim Bezahlsender Sky zeigt nun auch die ARD die mehrfach ausgezeichnete Krimi-Serie Babylon Berlin über Berlin in den Zwanzigerjahren: Die ersten drei Folgen laufen an diesem Sonntag um 20.15 Uhr, danach zeigt die ARD jeden Donnerstag weitere Folgen. Mit einem Budget von 40 Millionen Euro gilt Babylon Berlin als bislang teuerste deutsche Serie. Auch für die drei Produzenten also - neben Stefan Arndt und Michael Polle gehört auch Uwe Schott dazu - ein absolutes Ausnahmeprojekt. Gerade bereiten sie die dritte Staffel vor.

SZ: Herr Arndt, vor ziemlich genau 20 Jahren kam Lola rennt in die Kinos. Hat Ihre Firma durch Babylon Berlin eine ähnliche Aufbruchstimmung erfasst wie damals 1998?

Stefan Arndt: Aufbruchstimmung kam damals erst auf, als Lola rennt ein Erfolg wurde. Man darf ja nicht vergessen, dass der Film nicht entstand, weil wir die Welt verändern wollten, sondern weil wir pleite waren. Wir mussten einfach schnell einen Film drehen, um irgendwie die Miete zusammenzukriegen. Diese Stimmung hat uns wohl befreit. Ich kann mich noch erinnern, wie Tom Tykwer und ich in einer Nacht drei Treatments für drei verschiedene Filme erdacht haben, und das beste ist es dann geworden. 20 Jahre später mache ich mir Sorgen um das Kino und seine Innovationskraft, sodass es mir konsequent erschien, meinen alten Traum von einer historischen Erzählung über die kleinen Leute im Berlin der 20er-Jahre in Serienform zu verwirklichen.

Wie ist denn die Idee zu Babylon Berlin entstanden?

Michael Polle: An meinem zweiten Arbeitstag bei X-Filme kam Stefan zu mir ins Büro und sagte, er möchte gern eine Serie wie Die Löwengrube machen, nur im Berlin der Zwanzigerjahre. Wir haben daraufhin viel recherchiert und Romane lektoriert. Dann erzählte Uwe Schott, ebenfalls Geschäftsführer von X-Filme und Produzent von Babylon Berlin, begeistert von einem Roman, den er gerade gelesen hatte. Kurz danach saß Henk Handloegten, einer unserer drei Autoren und Regisseure, bei Stefan und sprach auch über Der nasse Fisch aus der Gereon-Rath-Reihe von Volker Kutscher. Parallel hatten wir den Roman bereits gejagt, drei Jahre lang.

Es leben die goldenen Zwanziger: Babylon Berlin ist mit einem Budget von 40 Millionen Euro die bislang teuerste deutsche Serie. (Foto: Sky)

Arndt: Der war immer von irgendwem optioniert.

Polle: Wir haben alle drei Monate bei Volkers Agenten Michael Töteberg angerufen und unser Interesse an einer Verfilmung bekräftigt. Irgendwann kam der Anruf ...

Arndt: ... mit der Information, dass die Option am nächsten Tag verfallen würde. Wir haben zugegriffen und ich bin mit den Büchern zu Tom gegangen.

Polle: Tom hat gemeinsam mit Henk Handloegten und Achim von Borries die Qualitäten von Volkers Romanen sofort erkannt, diese Vermischung von spannenden Krimiplots mit gut recherchierten historischen Fakten. Im Laufe der Arbeit haben die Autoren dann auf Basis dessen den ganzen Kosmos noch größer angelegt, breiter gefasst. Als die Dimensionen dieses Projektes klar wurden, stand schnell der Gedanke mit den Partnern im Raum.

Babylon Berlin ist zwar mit Geld von ARD Degeto und Sky entstanden, aber nicht in deren Auftrag.

Arndt: Diese Serie ist genauso gemacht worden, wie wir einen Kinofilm machen: Ein Produzent, ein Autor und ein Regisseur haben eine Idee, was sie erzählen wollen, und ziehen dann los, um das nötige Geld aus den unterschiedlichsten Quellen, privaten wie öffentlichen, zusammenzusammeln. Ja, wir haben mit der ARD und Sky zwei große, tolle Partner, die zusammen circa 50 Prozent des Budgets gestellt haben. Weil es uns von Anfang an wichtig war, eine deutsche Serie von internationalem Format zu produzieren, aber ohne uns in diesem Fall an eine Plattform wie Netflix oder Amazon zu binden, haben wir noch die Beta-Film ins Boot geholt, die Babylon Berlin in über 100 Länder verkauft hat und es dadurch ermöglicht hat, dass wir auch finanziell fast auf Augenhöhe mit ausländischen Produktionen arbeiten konnten. Wegen dieser internationaler Orientierung und aus Angst, dass die Serie im Original mit Untertiteln oder synchronisiert im Ausland nicht angenommen wird, waren wir drei Produzenten kurz davor, den Schwanz einzuziehen und auf Englisch drehen zu wollen. Gott sei Dank haben uns Tom, Henk und Achim schnell wieder davon abgebracht, indem sie sagten: "Nö, dann machen wir das nicht."

Polle: Babylon hätte es nicht gegeben, wenn einer dieser Partner nicht dabei gewesen wäre. Allerdings ist es eben eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und keine klassische, fernsehübliche Auftragsproduktion. Man muss von Projekt zu Projekt entscheiden, was der richtige Weg zur Realisierung ist. Für Babylon Berlin war es zu jener Zeit dieser.

Babylon Berlin lief schon vor einem Jahr bei Sky und kommt jetzt erst ins Free-TV. Haben Sie gar keine Angst, dass das Interesse an der Serie schon abgeebbt ist?

Polle: Nein. Ich glaube, dass sich die Ausstrahlung bei Sky und die im Ersten auf eine sehr gute Art befruchten können. Wir setzen da auf Mundpropaganda und Nachwirkungen des groß angelegten Sky-Marketings. Wir merken auch, dass viele Medien erst zur Free-TV-Ausstrahlung berichten. Sky hat knapp über fünf Millionen Abonnenten, die ARD 80 Millionen potenzielle Zuschauer. Dass die Zuschauerzahl bei Sky schon enorm gut war, stimmt uns hoffnungsfroh. Babylon Berlin ist die erfolgreichste Sky-Serie aller Zeiten.

Für Fernsehverhältnisse sind Sie bei Babylon Berlin ein ungewöhnlich hohes Risiko eingegangen.

Arndt: Stimmt. Wenn alles den Bach runtergeht, wandern bei einer solchen freien Finanzierung nur die Produzenten in den Knast. Alle anderen Beteiligten sind rechtlich abgesichert.

Polle: Für X-Filme als mittelständische Produktionsfirma steht dahinter eine zentrale Zukunftsfrage, die das Risiko definitiv wert war: Wie schafft man es, in einem weltweit konkurrierenden Markt seine eigenen Geschichten zeitgemäß und so zu erzählen, dass sie nicht nur in Deutschland, sondern auch international ein Publikum finden?

Arndt: Film ist eine sehr teure und daher exportabhängige Kunst. Du musst in die Welt raus. Das ist uns mit Babylon gelungen, weil es keine Zwanzigerjahre-Serie ist, sondern eine Serie aus dem Jahr 2017 über das Jahr 1929. Die Musik, der Schnitt - da ist relativ wenig Murnau und Lang drin, sondern ziemlich viel Heute.

Was waren die größten Herausforderungen bei der Arbeit an Babylon Berlin?

Arndt: Wo soll ich da anfangen? Ich kann mich zum Beispiel noch gut an den Tag erinnern, an dem der Mindestlohn beschlossen wurde. Meine private Sympathie für diese Entscheidung geriet kurz ins Wanken, als am Tag danach Uwe reinkam und sagte: "Ist gerade alles um 1,5 Millionen Euro teurer geworden, wegen der Komparsen." Uwe hätte gemeinsam mit dem Produktionsteam beinahe Tickets nach Budapest und Prag gebucht, auch schöne Drehorte, ohne Mindestlohn. Doch durch sehr kluge Ideen von ihm und dem Produktionsteam in der Umsetzung, beispielsweise das Drehen nach Motiven, nicht nach Folgen, und eine schlaue Planung und Zusammenlegung der Komparsentage ist es uns tatsächlich noch gelungen, dass wir am Ende nur 50 000 Euro draufzahlen mussten.

Michael Polle (li.), 39, leitet seit 2010 die TV-Abteilung der Firma X-Filme. Vor Babylon Berlin war er als Produzent auch an den Serien KDD – Kriminaldauerdienst und Unter Gaunern sowie mehreren Tatort-Folgen beteiligt. Stefan Arndt (re.), 57, Mitgründer und Geschäftsführer von X-Filme, gehört mit Filmen wie Lola rennt, Good Bye, Lenin! oder Das weiße Band zu den erfolgreichsten Produzenten Deutschlands. (Foto: Petra Stadler/ARD Degeto)

Polle: Tom hat in einem Interview mal den tollen Satz gesagt: "Bei Babylon Berlin ist immer alles neu." Und das stimmt. Weil das gesamte, großartige Team ständig Neuland betreten hat und das auch mit der dritten Staffel wieder tun wird. Alle etwa 800 an dem Projekt Beteiligten sind, jeder in seinem Bereich, ständig gefordert. Aber sie bewältigen das auf großartige Art und haben die Serie zu dem gemacht, was sie ist.

Sie bereiten gerade die Dreharbeiten zu Staffel drei vor. Was erwartet die Zuschauer?

Polle: Der stumme Tod, auf dem die dritte Staffel basiert, spielt in der Filmbranche auf der Schwelle vom Stumm- zum Tonfilm. Eine spannende Zeit des Umbruchs. Aber wie immer bei Babylon Berlin ist das nur ein Teil der Handlung. Sie können auf jeden Fall gespannt sein.

Arndt: Genau dieses breite Erzählen, das Serien wie Babylon Berlin ermöglichen, ist für mich als inhaltlich denkender Produzent eine Befreiung. Wie viel man neben dem Krimiplot über die Zeit erfährt! Schade nur, dass die Erwartungshaltung durch die ersten beiden Staffeln gestiegen ist, das Budget aber leider nicht.

Was soll für die X-Filme nach einem Mammutprojekt wie Babylon Berlin eigentlich noch kommen? Wird das eines Tages ein schwerer Abschied werden?

Polle: Babylon Berlin wurde von niemandem mit dem Anspruch gemacht, ein Mammutprojekt zu sein. Die Idee war, einen historischen Stoff auf eine möglichst authentische Art zu erzählen, und hierfür galt es, eine Finanzierung zusammenzustellen. Wir drehen derzeit eine Miniserie für das ZDF, Die verlorene Tochter. Auch hier geht es darum, gemeinsam mit dem Sender die bestmögliche Umsetzung für eine Geschichte zu ermöglichen. Wir definieren uns nicht über die Höhe des Budgets, sondern über den Inhalt. Wir behandeln jedes Projekt, ob Tatort, Miniserie oder Babylon Berlin, mit der gleichen Energie und Leidenschaft.