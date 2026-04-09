Man soll ja zurückhaltend sein mit dem Wort „perfekt“, es ist nur so, dass es an der Serie „Malcolm mittendrin“ einfach gar nichts auszusetzen gab. Sie war, als sie vor rund 25 Jahren erschien, ein Meilenstein: So albern und klug, so derb und zart, so überdreht und nachvollziehbar hatte noch keine Comedyserie den Familienalltag gezeigt.
StreamingFamilie, immer noch anstrengend
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Der Serienhit „Malcolm mittendrin“ ist nach 20 Jahren wieder da. Aber auch wenn Frankie Muniz, Bryan Cranston und andere in den neuen Folgen zurückkehren, ist das Revival vor allem: überflüssig.
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J. D. und Turk sind endlich wieder da, und zwar angenehm gefühlvoll und reflektiert: das Comeback der Nullerjahre-Sitcom „Scrubs“ auf Disney +.
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