Man soll ja zurückhaltend sein mit dem Wort „perfekt“, es ist nur so, dass es an der Serie „Malcolm mittendrin“ einfach gar nichts auszusetzen gab. Sie war, als sie vor rund 25 Jahren erschien, ein Meilenstein: So albern und klug, so derb und zart, so überdreht und nachvollziehbar hatte noch keine Comedyserie den Familienalltag gezeigt.