Zum Hauptinhalt springen

StreamingFamilie, immer noch anstrengend

Lesezeit: 3 Min.

Frankie Muniz ist auch als erwachsener Malcolm genervt.
Frankie Muniz ist auch als erwachsener Malcolm genervt. David Bukach/Disney

Der Serienhit „Malcolm mittendrin“ ist nach 20 Jahren wieder da. Aber auch wenn Frankie Muniz, Bryan Cranston und andere in den neuen Folgen zurückkehren, ist das Revival vor allem: überflüssig.

Von Stefan Niggemeier

Man soll ja zurückhaltend sein mit dem Wort „perfekt“, es ist nur so, dass es an der Serie „Malcolm mittendrin“ einfach gar nichts auszusetzen gab. Sie war, als sie vor rund 25 Jahren erschien, ein Meilenstein: So albern und klug, so derb und zart, so überdreht und nachvollziehbar hatte noch keine Comedyserie den Familienalltag gezeigt.

Zur SZ-Startseite

Streaming
:Liebevolle „Bromance“

J. D. und Turk sind endlich wieder da, und zwar angenehm gefühlvoll und reflektiert: das Comeback der Nullerjahre-Sitcom „Scrubs“ auf Disney +.

Von Leon Frei

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite