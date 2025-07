Als Theo Huxtable wurde er mit der „Bill Cosby Show“ berühmt, doch Malcolm-Jamal Warner konnte so viel mehr. Nun ist er mit 54 Jahren gestorben.

Von Carolin Gasteiger

Es gehört zu den Ungerechtigkeiten im Showgeschäft, dass man, oft ein Leben lang, mit einer einzigen Rolle verbunden bleibt, eben mit der, die einen berühmt gemacht hat. Im Fall von Malcolm-Jamal Warner war das Theo Huxtable in der „Bill Cosby Show“. Als einziger Sohn unter fünf Kindern in einer wohlhabenden schwarzen Familie − die Huxtables leben in einem schicken New Yorker Brownstone − ist er gewissermaßen der Hahn im Korb. Aber auch ein bisschen der Clown der Familie. Mal lässt er sich von seiner Schwester ein (unglaublich hässliches) Fake-Designer-T-Shirt schneidern, dann hat er auf einmal einen Ohrring, und eines Tages erklärt er seinen Eltern, er brauche sie finanziell nicht mehr. Als sie ihm prompt sein Zimmer ausräumen und für alles Unterhaltskosten berechnen, wird er ganz kleinlaut. Lektion gelernt.