Die Nachricht vorab, denn streng genommen ist sie gar keine: Rüdiger Lucassen, Oberst a.D. und verteidigungspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag, wagt bei Markus Lanz am Mittwochabend nicht den Bruch mit seiner Partei. Er schimpft nicht auf die Parteioberen und auch nicht auf die -kollegen, die mit Vertretern Russlands klüngeln oder zumindest den Verdacht erwecken, das zu tun. Stattdessen übt er sich in Argumentationsakrobatik.