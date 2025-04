Von Moritz Baumstieger

Die zwei großen Herrschergeschlechter haben sich auf eine neue Verbindung geeinigt. Schon in einer Woche soll die Krönung des neuen Regenten stattfinden, an einer langen Tafel besprechen nun in der ARD ein Koch (Christian Rach) und zwei aus der Zunft der Hofnarren und Minnesänger (Laura Kipfelsberger und Paul Ronzheimer) den Ärger der Regionalfürsten. Und natürlich die Riege der Ministerinnen und Minister, die mit Friedrich, dem noch nicht Großen, das Land in die Zukunft führen sollen. Der Knappe Philipp Amthor duzt fröhlich Luise Neubauer, die er sonst wohl eher unter Hexereiverdacht sieht. Die wirbt freundlich für ihre Klimaziele, „Philipp, ich habe heute gute Nachrichten für dich“, frohlockt sie mehrfach. Der Koch an der Tafel freut sich über einen Metzger im Ministeramt, Ronzheimer ist irgendwann sein eigener Optimismus schon fast unheimlich, „mein Gott, bin ich heute positiv“, sagt er.