Von Johannes Korsche

Der Eurofighter ist am Mittwoch in Maischbergers Studio gelandet. Bevor nun aber aufgrund des kolportierten Stückpreises von gut 100 Millionen Euro so mancher Zuschauer und manche Leserin dem Sendungsbudget öffentlich-rechtliche Verschwendungsfreude unterstellt, muss zur Klärung vielleicht gegendert werden: Die Eurofighterin ist da. Ist ja auch das korrektere Zitat vom damaligen FDP-Plakat von Agnes Strack-Zimmermann, das die Verteidigungspolitikerin 2024 zur Europawahl im Land aufstellen ließ. Augenzwinkern in Zeitenwende-Zeiten.