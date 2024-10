Die Diskussion zwischen dem neuen SPD-Generalsekretär Matthias Miersch und CDU-Politiker Thorsten Frei lässt eine neue Groko am Horizont erahnen. Allerdings säen Yuval Noah Hararis Gedanken zu KI im Krieg Zweifel, wie lange es überhaupt noch einen Horizont geben wird.

Von Susan Vahabzadeh

Manchmal ergeben Talkshows mehr als die Summe ihrer Einzelteile, also ihrer Gäste, oder auch ihrer einzelnen Abschnitte, wenn sie denn aufgeteilt ist. Sandra Maischbergers Sendung ist so eine Art Triptychon, und die einzelnen Teile hatten am Dienstag nicht nur wenig bis nichts miteinander zu tun. Sie standen einander im Weg herum.