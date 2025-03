Von Thore Rausch

Uli Hoeneß lief als Spieler die hundert Meter in elf Sekunden, heute braucht der Ehrenpräsident des FC Bayern kaum länger, um sich über ein beliebiges Thema in Rage zu reden. Hoeneß hat nicht zuletzt in diversen Spontananrufen im Fußballtalk Doppelpass („Den Arbeitern in Katar geht es durch die WM besser“) die rhetorische Disziplin der Wutrede perfektioniert, bei der sich die Farbe seines Kopfes den bayerischen Heimtrikots annähert.