Wenn in deutschen Talkshows über den Krieg in Iran diskutiert wird, gibt es ein doppeltes Dilemma. Die Europäer sind in Entscheidungen über das Kriegsgeschehen in keinerlei Hinsicht eingebunden, sodass Empfehlungen aller Art eigentlich immer nur ein Trockenskikurs sind, wie Franz Josef Strauß folgenlose Diskussionen im luftleeren Raum gerne genannt hat. Und man weiß nie, welche Halbwertszeit die jeweilige Diskussionsgrundlage überhaupt hat, je nachdem, welche Tageslosung US-Präsident Donald Trump gerade ausgibt. „Der Plan definiert sich nach der Morgenlaune des Präsidenten“, sagt der ehemalige CSU-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg.