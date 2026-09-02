Hinterher ist man immer schlauer. Omas Kaffeekanne hätte eben doch nicht so nah an der Tischkante abgestellt werden sollen. Und die todsichere Geldanlage vielleicht doch noch ein wenig besser geprüft werden müssen. Die meisten Fehleinschätzungen erkennt man eben nur in der Rückschau.
TV-KritikIrgendwann sagt Sandra Maischberger: „Ich hab' den Faden verloren“
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Sandra Maischberger diskutiert mit Sigmar Gabriel über den Umgang mit Russland. Eine gute Sendung. Bis Ulf Poschardt kommt.
Von Ann-Marlen Hoolt
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