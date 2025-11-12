Zum Hauptinhalt springen

„Maischberger“„Die Brandmauer halte ich für eine riesige Torheit“

Lesezeit: 3 Min.

Quo vadis, Sahra Wagenknecht? Die politischen Positionen der BSW-Gründerin beschäftigten die Runde bei Sandra Maischberger.
Quo vadis, Sahra Wagenknecht? Die politischen Positionen der BSW-Gründerin beschäftigten die Runde bei Sandra Maischberger. (Foto: © WDR/Oliver Ziebe)

Sahra Wagenknecht absolviert den ersten Auftritt nach ihrer Rückzugsankündigung beim BSW im Studio von Sandra Maischberger – und blinkt freundlich in Richtung AfD.

Von Moritz Baumstieger

Die Hauptattraktion der Sendung, Sahra Wagenknecht, hatte die Bühne noch lange nicht betreten, da kam die Gastgeberin mit einem Vorschlag, der zum karnevalesken Datum (11.11.) passte, aber auch zur seit Monaten novembertrüben Stimmung im Land: Ob man sich die Lage nicht vielleicht schön trinken solle.

