Sahra Wagenknecht absolviert den ersten Auftritt nach ihrer Rückzugsankündigung beim BSW im Studio von Sandra Maischberger – und blinkt freundlich in Richtung AfD.

Die Hauptattraktion der Sendung, Sahra Wagenknecht, hatte die Bühne noch lange nicht betreten, da kam die Gastgeberin mit einem Vorschlag, der zum karnevalesken Datum (11.11.) passte, aber auch zur seit Monaten novembertrüben Stimmung im Land: Ob man sich die Lage nicht vielleicht schön trinken solle.