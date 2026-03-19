Der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt ist nicht gerade das, was man sich unter einem homme de lettres vorstellt. Unter einem kulturell umfassend gebildeten Mann also, der aus einer intellektuellen Warte heraus Kraft seines Geistes und seiner rhetorischen, gar literarischen Fähigkeiten den Mitmenschen als Leitstern den rechten Weg leuchtet. Seit der aktuellen Ausgabe von „Maischberger“ wissen wir nun aber, dass Dobrindt in kulturellen Kontexten wenn schon nicht zum Subjekt taugt, so doch immerhin zum Objekt: Dobrindt nämlich könnte sehr gut eine literarische Figur von Salman Rushdie sein, aus dessen aktuellem Erzählband „Die elfte Stunde“.