Jimmy Kimmel und seine Show: erst weg, jetzt wieder da. Ein Sieg der Meinungsfreiheit? Ja und nein. Mal sehen. Dann Donald Trump bei den Vereinten Nationen auf einer Rolltreppe, die nicht fährt. Sabotage? Ein Bild mit Symbolkraft? Vielleicht. Mal sehen. Ein Lob des amerikanischen Präsidenten für Deutschland – weil wir angeblich (laut Trump) wieder auf Atomkraft setzen. Wahnsinn? Fake News? Mal sehen.
„Maischberger“Ein Angebot aus Breaking News im Ramschverkauf
Nein, die Welt ist nicht lustig zur Zeit – aber vielleicht sollte man gerade dann die Probleme gründlich diskutieren. Bei Sandra Maischberger fühlt man sich hingegen oft wie am Nachrichten-Wühltisch.
Von Gerhard Matzig
USA:„Es erfordert Mut, sich gegen diese Regierung auszusprechen“
Jimmy Kimmel ist ein begnadeter Zyniker, doch bei seinem Comeback nach sieben Tagen Zwangspause wird er sehr ernst. Er überführt US-Präsident Donald Trump mit dessen eigenen Worten – und streckt die Hand zu Charlie Kirks Witwe Erika aus.
