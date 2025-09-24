Zum Hauptinhalt springen

„Maischberger“Ein Angebot aus Breaking News im Ramschverkauf

Lesezeit: 3 Min.

Zumindest Sandra Maischberger scheint Spaß zu haben.
Zumindest Sandra Maischberger scheint Spaß zu haben. (Foto: Melanie Grande/WDR)

Nein, die Welt ist nicht lustig zur Zeit – aber vielleicht sollte man gerade dann die Probleme gründlich diskutieren. Bei Sandra Maischberger fühlt man sich hingegen oft wie am Nachrichten-Wühltisch.

Von Gerhard Matzig

Jimmy Kimmel und seine Show: erst weg, jetzt wieder da. Ein Sieg der Meinungsfreiheit? Ja und nein. Mal sehen. Dann Donald Trump bei den Vereinten Nationen auf einer Rolltreppe, die nicht fährt. Sabotage? Ein Bild mit Symbolkraft? Vielleicht. Mal sehen. Ein Lob des amerikanischen Präsidenten für Deutschland – weil wir angeblich (laut Trump) wieder auf Atomkraft setzen. Wahnsinn? Fake News? Mal sehen.

Zur SZ-Startseite

USA
:„Es erfordert Mut, sich gegen diese Regierung auszusprechen“

Jimmy Kimmel ist ein begnadeter Zyniker, doch bei seinem Comeback nach sieben Tagen Zwangspause wird er sehr ernst. Er überführt US-Präsident Donald Trump mit dessen eigenen Worten – und streckt die Hand zu Charlie Kirks Witwe Erika aus.

SZ PlusVon Peter Burghardt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite