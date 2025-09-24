„Maischberger“ Ein Angebot aus Breaking News im Ramschverkauf 25. September 2025, 0:47 Uhr | Lesezeit: 3 Min.

Zumindest Sandra Maischberger scheint Spaß zu haben. (Foto: Melanie Grande/WDR)

Nein, die Welt ist nicht lustig zur Zeit – aber vielleicht sollte man gerade dann die Probleme gründlich diskutieren. Bei Sandra Maischberger fühlt man sich hingegen oft wie am Nachrichten-Wühltisch.

Von Gerhard Matzig

