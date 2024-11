Von Susan Vahabzadeh

Wenn eine Schauspielerin oder ein Schauspieler zum Thema eines Films in Talkshows eingeladen werden, geht das meistens schief. Es sei denn, jemand hat wirklich etwas zum Thema zu sagen. Und das hat Maria Furtwängler. Sie ist im ARD-Film „Bis zur Wahrheit“ nicht nur die Hauptdarstellerin, sie ist auch dessen Produzentin. Abseits davon hat sie die Malisa-Stiftung gegründet, die sich für mehr Gleichberechtigung einsetzt. Ihr Film lief direkt vor Sandra Maischbergers Talkrunde, in der es dann um sexualisierte Gewalt, den Film, der davon handelt, und das gerade veröffentlichte Bundeslagebild des Bundeskriminalamts ging. Die neue Statistik zeigt, dass die Gewalt- und Hasskriminalität gegen Frauen gestiegen ist. Was sie dagegen tun kann, sagt Maria Furtwängler: Filme machen.