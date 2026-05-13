Natürlich folgen Politik und Profifußball sehr verschiedenen Gesetzmäßigkeiten, aber in Krisenzeiten gibt es mittlerweile frappierende Ähnlichkeiten. Eine überreizte Öffentlichkeit debattiert die Frage: Kriegt der Trainer, kriegt der Kanzler noch die Kurve?
„Maischberger“Kriegt Merz noch die Kurve?
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CDU-Politiker Thomas de Maizière will bei Sandra Maischberger die Bundesregierung nicht „in die Tonne hauen“ – und tut es dann doch. Im Studio wird schon über Jens Spahn als neuen Kanzler debattiert.
Von Josef Kelnberger
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