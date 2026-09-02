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TV-KritikIrgendwann sagt Sandra Maischberger: „Ich hab’ den Faden verloren“

Lesezeit: 3 Min.

Da war es noch eine angenehme Sendung: Ex-Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) im Gespräch mit Sandra Maischberger.
Da war es noch eine angenehme Sendung: Ex-Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) im Gespräch mit Sandra Maischberger.
Oliver Ziebe/WDR

Sandra Maischberger diskutiert mit Sigmar Gabriel über den Umgang mit Russland. Eine gute Sendung. Bis Ulf Poschardt kommt.

Von Ann-Marlen Hoolt

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Hinterher ist man immer schlauer. Omas Kaffeekanne hätte eben doch nicht so nah an der Tischkante abgestellt werden sollen. Und die todsichere Geldanlage vielleicht doch noch ein wenig besser geprüft werden müssen. Die meisten Fehleinschätzungen erkennt man eben nur in der Rückschau.

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