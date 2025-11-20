Es ist ja nicht so, als hätte sich dieser Spurwechsel nicht angekündigt. Das erste gesprochene Wort des jungen Christian Lindner soll tatsächlich „Auto“ gewesen sein. Seit dieser Woche ist bekannt, dass der frühere FDP-Chef stellvertretender Vorstandschef der Autoland AG werden soll. Und zu Beginn dieser neuen Karriere kehrt Lindner an diesem Mittwochabend in den Talkshowsessel zurück. Denn eine Sache ist ihm wichtig: Der Schritt vom Finanzminister zum Autohändler sei keineswegs die Geschichte eines „sozialen Abstiegs“.
„Maischberger“„Lieber Sandersdorf-Brehna als New York“
Zu Beginn seiner zweiten Karriere will Christian Lindner bei Sandra Maischberger lieber über Autos als über Parteipolitik reden. Dafür ist Boris Palmer recht hochtourig unterwegs und will die AfD „begrenzt in Regierungsverantwortung“ setzen.
Von Thore Rausch
Christian Lindner:Würden Sie von diesem Mann ein Auto kaufen?
Christian Lindner will nun bei einem Autohändler anheuern. Und der Ex-Finanzminister hat noch weitere Jobs in Aussicht.
