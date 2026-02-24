Mit Sport kriegt man sie immer. Schließlich war sie selbst früher Trampolinspringerin und wie schön wär es da gewesen, auch an Olympischen Spielen teilzunehmen. Als Fackelträgerin bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele vor gut zwei Wochen trug Annalena Baerbock die olympische Flamme aber als amtierende Präsidentin der UN-Vollversammlung durch Mailand. Nun sitzt die frühere deutsche Außenministerin bei Sandra Maischberger. Die fackelt auch nicht lange, und fängt mit einem sportlichen Thema an. Was Baerbock denn zur Entscheidung des IOC sage, den ukrainischen Skeletonfahrer Wladyslaw Heraskewytsch zu suspendieren, weil er auf seinem Helm die Bilder im Krieg getöteter ukrainischer Athletinnen und Athleten trug.