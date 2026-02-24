Mit Sport kriegt man sie immer. Schließlich war sie selbst früher Trampolinspringerin und wie schön wär es da gewesen, auch an Olympischen Spielen teilzunehmen. Als Fackelträgerin bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele vor gut zwei Wochen trug Annalena Baerbock die olympische Flamme aber als amtierende Präsidentin der UN-Vollversammlung durch Mailand. Nun sitzt die frühere deutsche Außenministerin bei Sandra Maischberger. Die fackelt auch nicht lange, und fängt mit einem sportlichen Thema an. Was Baerbock denn zur Entscheidung des IOC sage, den ukrainischen Skeletonfahrer Wladyslaw Heraskewytsch zu suspendieren, weil er auf seinem Helm die Bilder im Krieg getöteter ukrainischer Athletinnen und Athleten trug.
„Maischberger“Baerbock in bestem Werbemodus
Lesezeit: 3 Min.
Annalena Baerbock tritt bei „Maischberger“ als Diplomatin im besten Sinn auf. Bis es um Alice Schwarzer geht.
KI-Bilder im ZDF:„Die Tragweite des Themas wurde spät erkannt“
Wie konnte es zu den Fehlern im „Heute-Journal“ kommen – und war die nun abberufene New-York-Korrespondentin allein für sie verantwortlich? Ein Erklärungsversuch der ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten.
Lesen Sie mehr zum Thema