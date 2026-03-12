Alice Schwarzer versucht noch vergeblich, das Rausschmeißer-Musikbett mit einem letzten Wort zu übertönen, da denkt man schon: Das war mal eine außerordentlich sehenswerte Maischberger-Sendung. So hochkarätig, wie sie besetzt war, hätte es auch krachend schiefgehen können. Stichwort Erwartungsdruck.