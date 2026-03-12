Alice Schwarzer versucht noch vergeblich, das Rausschmeißer-Musikbett mit einem letzten Wort zu übertönen, da denkt man schon: Das war mal eine außerordentlich sehenswerte Maischberger-Sendung. So hochkarätig, wie sie besetzt war, hätte es auch krachend schiefgehen können. Stichwort Erwartungsdruck.
„Maischberger“Alice Schwarzer und die „Modern Times“
Die Feministin ergeht sich bei „Maischberger“ in einen antifeministischen Beschimpfungsreigen über aufgespritzte Lippen und glatte Haut. Zum Schluss überredet die Moderatorin Schwarzer noch dazu, sich von der AfD zu distanzieren.
Von Bernhard Heckler
Gisèle Pelicot bei „Maischberger“:„Und ich habe gewonnen“
Sahra Wagenknecht und Bijan Djir-Sarai liefern sich ein heftiges Duell über Trumps Iran-Politik. Dann folgt ein harter Schnitt: Gisèle Pelicot erzählt von ihrem Kampf. Ein Talkshow-Abend zwischen Weltpolitik und persönlichem Mut.
